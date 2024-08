Las palabras de Grande, su alegría, su mirada brillosa, abren en el tiempo una pequeña brecha. No se esperaba ver a gente reunida a su regreso de París. Los gritos de ¡México, México! son una parte sustancial en la vida de un deportista de alto rendimiento. Se escuchan tan alto, con tanta fuerza, tanta energía, que es difícil no emocionarse. Aunque fueron sus primeros Juegos, el joven de 20 años aprendió que debía pulir la punta de sus flechas para estar entre los mejores. En un principio, las dimensiones del escenario le generaron dudas, pero luego empezó a confiar.

No escuchaba ni al entrenador de los gritos que había de la afición francesa , dice sobre su derrota ante el anfitrión Baptiste Addis, al que no pudo vencer en el duelo individual para avanzar a los cuartos de final. Me tocó aprender así. Poco a poco la gente nos va conociendo. Estamos empezando a construir nuestra carrera en los Juegos Olímpicos, me encantaría llegar a Los Ángeles, pero tengo que organizarme con la escuela, la familia, mi vida personal. Ojalá que se den las cosas .

Su compañero Carlos Rojas, eliminado en la primera ronda de los 32 contendientes, escucha la mención de la siguiente sede olímpica. Su entusiasmo se hace evidente a pesar de quedar lejos de su objetivo. Estar en un escenario como ese me ha generado muchas ganas de competir. Fue increíble lo que hicieron las chicas. No es fácil llegar a unos Juegos y ganar una medalla, pero el tiro con arco es un semillero de nuevos atletas , menciona el queretano, convencido de que es posible reventar las costuras de la perfección en sus flechas.