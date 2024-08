Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 6 de agosto de 2024, p. 3

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ganó la lucha que emprendió hace 30 años, pues aún permanece, y su ejemplo y la mecha que encendió nunca se van a apagar , aunque está pendiente el tema de la propiedad de la tierra, sostuvo la abogada Bárbara Zamora, quien acompañó al grupo armado durante los diálogos con el gobierno mexicano que concluyeron en los Acuerdos de San Andrés de 1996.

Entrevistada a propósito de su libro Días de rabia y rebeldía (Arkhé Ediciones), que será presentado este viernes, la figura del ámbito legal y social mexicano explicó a La Jornada que los insurgentes se levantaron en armas para terminar con la marginación, precariedad, falta de salud, educación y de servicios desde lo más básico .

Zamora explicó que decidió escribir el volumen porque tenía material histórico que en ningún lado se van a encontrar de los encuentros entre el EZLN y el gobierno: era necesario que no se quedara en mi archivo, sino que los diera a conocer y que otras personas los pudieran leer y enterarse de todo lo que sucedió .

Ahí se halla información de las iniciativas de la sociedad civil para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y las movilizaciones masivas de la sociedad apoyando a los zapatistas, en las que destacó la Marcha del Color de la Tierra, desde Chiapas hasta la Ciudad de México, que contó con un apoyo masivo, espectacular, grandioso de la gente hacia ellos .

Explicó que la importancia de la rebelión zapatista es que interrumpió la inercia o rutina y la creencia de que estábamos en el primer mundo con el Tratado de Libre Comercio (TLC). Nos puso en el lugar en que realmente estábamos, con los pueblos indígenas discriminados y unas demandas que nunca se habían atendido, que los orillaron a tomar las armas .

El EZLN, continuó la autora, marca un antes y un después en la vida nacional, política, jurídica y social de México, y ha sido ejemplo para otras luchas del mundo. Hay generaciones de jóvenes que no habían nacido y no saben siquiera que existió ese proceso. Es esencial no perder la memoria .

Explicó que todavía existe discriminación, desprecio, marginación, racismo, no sólo en contra de los pueblos indígenas, como históricamente ha habido, sino de las minorías. Uno de los pendientes esenciales es la cuestión de la tierra, la reforma al artículo 27 constitucional, que sería una contrarreforma a la que hizo Salinas de Gortari en 1992 .

La ganadora del Premio Internacional de Derechos Humanos Ludovic Trarieux 2003 detalló que entonces se “eliminó el derecho a la tierra de los campesinos e indígenas, pero también se quitó toda protección jurídica al régimen de propiedad social, se dejó como pequeña propiedad o propiedad privada y entró a la mercantilización como cualquier otro objeto a raíz del TLC y de la reforma salinista.

Es esencial para que el campo vuelva a ser productivo y autosuficiente, y que los campesinos tengan otra vez protección jurídica para preservar sus tierras de las mineras, inmobiliarias y de la gente que se apodera de las mejores para arrasar y llevarse a casa, las mineras, el oro y la plata, pero acaban con la variedad biológica y pueblos enteros.