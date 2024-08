E

n 1971 frente al presidente Luis Echeverría no dudó en señalar en un discurso memorable, que no es equitativo que en una pareja uno sea dueño de su cuerpo y disponga de él como le dé la gana, mientras el otro reserva el suyo no para sus propios fines, sino para que en él se cumplan procesos ajenos a su voluntad .

Esos conceptos que ahora nos parecen obvios no eran tanto en una de las etapas más brutales del Estado patriarcal del México moderno. Echeverría había sido el responsable de la política interior, como secretario de Gobernación, cuando la matanza de 1968, y era el responsable del halconazo y del inicio de la guerra sucia siendo ya presidente. Fue el Ejecutivo de la simulación radical. Su lema político fue arriba y adelante , aunque a los disidentes los arrojaran vivos atados de pies y manos al mar. Así de inclusivos fueron su mano extendida y su diálogo.

Y no es equitativo –decía Rosario frente a la plana mayor de la clase política reunida en el Museo de Antropología aquel 15 de febrero– “que uno de los dos que forman la pareja dé todo y no aspire a recibir nada a cambio. No es equitativo –así que no es legítimo– que uno tenga la oportunidad de formarse intelectualmente y al otro no le quede más alternativa que la de permanecer sumido en la ignorancia. No es equitativo –y por lo mismo no es legítimo– que uno encuentre en el trabajo no sólo una fuente de riqueza, sino también la alegría de sentirse útil, partícipe de la vida comunitaria, realizado a través de una obra, mientras el otro cumple con una labor que no amerita remuneración y que apenas atenúa la vivencia de superfluidad y de aislamiento que se sufre; una labor que, por su misma índole perecedera, no se puede dar nunca por hecha. No es equitativo –y contraría el espíritu de la ley– que uno tenga toda la libertad de movimientos, mientras el otro está reducido a la parálisis”.

El discurso fue una bomba, y quizá fue un catalizador de las filias y las fobias que todo creador provoca.