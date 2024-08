A

escasos 100 días de que las elecciones en EU se celebren, se puede decir que para Kamala Harris y Donald Trump las campañas a la presidencia apenas han empezado. En el caso de Kamala, porque deberá diseñar toda una estrategia para poner en contexto los logros de Joseph Biden que, a pesar de haber sido exitosos, la sociedad no entendió ni se sintió satisfecha al no obtener los beneficios que el presidente luchó por hacer extensivos a toda la sociedad. Kamala tendrá que preguntarse por qué no hubo una respuesta positiva a la política de la dupla que ella formó con Biden. La respuesta no será fácil, y deberá ser parte integral del diseño de su campaña. Una vez pasado el alborozo que ocasionó su designio como candidata, es probable que las aguas vuelvan a su nivel normal, los electores se preguntarán cuál es la diferencia, si es que existe alguna, con el presidente Biden. Además, qué es lo que realmente esperan de la que pudiese ser primera presidenta de EU. La paradoja es que deberá diferenciarse de Biden sin romper con su política.