ué fue de aquel oscuro presagio ( crónica de un desastre anunciado , dijo) que en 2019 aventuró el impresentable cuan retorcido Felipe Calderón sobre el anuncio gubernamental de que se construiría la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco? Fallido, como todos los augurios del bocón comandante Borolas, porque el pasado sábado se inició formalmente la elaboración de gasolinas en aquella planta productiva (la de diésel comenzó en julio pasado), y en su arranque procesa 170 mil barriles por día hasta alcanzar, a partir del día 21 del presente mes, 340 mil cada 24 horas, con lo que, de entrada, se cumple con uno de los objetivos: fortalecer la soberanía energética del país (hay que sumar la adquisición de Deer Park).

En el banderazo de salida, por denominarlo así, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, recordó que una de las negras herencias de los sexenios neoliberales fue el desplome en la elaboración interna de combustibles, dado que privilegiaron su costosa importación y diezmaron las seis refinerías nacionales existentes (Minatitlán, Salina Cruz, Tula, Madero, Cadereyta y Salamanca), cuya producción, hasta 2018, se redujo de un millón 200 mil barriles por día a 511 mil.

Eso es lo que recibió el gobierno actual, que ha incrementado sostenidamente la elaboración de petrolíferos hasta alcanzar (en septiembre de 2024) la refinación de un millón 709 mil barriles diarios, más de tres veces lo heredado. Si lo vemos sólo desde el punto de vista de producción de gasolinas, en diciembre del 2018 se producían 304 mil barriles diarios; a septiembre de 2024, al final de esta administración, vamos a estar produciendo un millón 268, y en el primer trimestre de 2025 casi un millón 300 mil barriles , detalló Octavio Romero.

Algo más: cuando se inició esta administración comprábamos todos los días 927 mil barriles de gasolina, diésel y turbosina. Al terminar este gobierno estaremos en 52 mil y al primer trimestre del próximo año estaremos en 20 mil barriles (de importación); nos vamos a quedar a dos puntos de lograr el 100 por ciento de la autosuficiencia, pero por falta de tiempo, no por falta de ganas .