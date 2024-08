E

s una pérdida enorme para la comunidad de La Jornada el fallecimiento de José Agustín Ortiz Pinchetti, asesor jurídico de nuestra empresa editora, fundador del periódico, autor de la columna Despertar en la IV República, ex legislador, político, luchador social, autor de libros. Desempeñaba el cargo de titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales. Mas allá de los asuntos serios, tenía un fino sentido del humor. Se fue un hombre cabal, su vida marcó una diferencia. Mi pésame a su señora esposa, sus hijos, familiares y amigos.

Decían que no se podía

En la inauguración de la refinería de Dos Bocas se escuchó hablar a Claudia Sheinbaum con el timbre y tono de presidenta de México. Sin hacer mención de los derrotados enemigos, señaló que decían que no se podía construir el AIFA, el Tren Maya, el Interoceánico, la refinería, tampoco crear el programa de apoyos sociales y aumentar el salario mínimo al doble y al triple en la frontera. Y se pudo. Claudia se comprometió a fortalecer a Pemex y a la CFE, pero además, y eso incorpora una política pública propia, ya tenemos también un plan de largo aliento para aumentar la producción de energías renovables, siempre defendiendo la soberanía nacional . Asimismo, ofreció que no subirán los precios de los combustibles y la electricidad en su sexenio. La refinería todavía no produce a plenitud. El director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informó que su capacidad máxima de 340 mil barriles diarios se alcanzará este mismo mes. Habrá que mencionar a su favor que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien tuvo a su cargo la obra, la dejó inconclusa para buscar el gobierno de Veracruz. Volviendo al tema central, continuó el maratón de elogios mutuos entre el Presidente que sale y la presidenta que llega. La mejor presidenta del mundo mundial , dijo Andrés Manuel.

Altibajos del superpeso

Si se pusiera a votación qué prefiere la gente: un superpeso de 16 por dólar o el peso de 19 por dólar, nos llevaríamos una sorpresa porque tal vez perdería el superpeso. Son millones los paisanos migrantes y sus familias las que se benefician con el dólar caro. 200 dólares sólo son 3 mil 200 superpesos, mientras los mismos 200, en pesos sin el súper, son 3 mil 800. Sólo que las cotizaciones no se mueven por consulta popular, sino por circunstancias económicas y políticas. Es de analistas prianistas afirmar que la derrapada que está sufriendo nuestra moneda en estos días se debe al debate sobre la mayoría calificada (sobrerrepresentación) que tendrán Morena y sus aliados en ambas cámaras del Congreso. Los mercados ya dieron por hecho que así será, está descontado. Lo que está moviendo la moneda es un alza del dólar frente a la canasta de monedas de los llamados países emergentes, los especuladores del carry trade y las amenazas de Trump-Vance en el sentido de que, si ganan las elecciones, impondrían aranceles altos a automóviles y mercancías de origen mexicano. El promedio de la cotización en los últimos 20 años ha sido de 18.50 pesos por dólar, todavía no prendan las luces rojas.