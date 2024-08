Germán Larrea ha amasado su riqueza sobre el saqueo, contaminación de pueblos, desastres ambientales y obreros caídos. Señor Presidente: esto no es orden ni justicia y abandonar a la sección 65 sí es desprecio a la fuerza laboral en lucha, es injusticia consumada sobre sus hombros.

No es suplicar, es exigencia humanitaria ante la falta de solución que demuestra un empequeñecimiento del espíritu al defender al opresor, quien acrecentó su fortuna increíblemente, pero a qué precio.

En seis años aún no se ve el humanismo de la 4T. Llama la atención la lucha sin éxito buscando lo medular: su regreso al trabajo y salarios caídos. Los argumentos de sus colaboradores son de que ellos quieren dinero , a sabiendas del derecho que asiste el resarcimiento de daños, consagrado en la ley.

Recuerde que es sólo una de las tres huelgas no resueltas en el país. Ya termina su sexenio, pero no lo cubra de oprobio. Claro que quieren dinero , son salarios caídos de obreros, no de políticos.

Imagine el sufrimiento que han cargado a cuestas, han ganado el honor y la gloria; los mineros de la sección 65 no merecen este adiós, no delegue su compromiso. ¡Hágales justicia hoy!

Reina Castro, senadora suplente por Morena

Festeja la puesta en marcha de Dos Bocas

Tras la lectura del periódico de ayer me inundó una enorme alegría, ya que hace aproximadamente cinco años me publicaron en El Correo Ilustrado un elogio que expresé para la majestuosa construcción de la refinería de Dos Bocas. Con gran convicción la escribí haciendo una mínima comparación con una obra pequeña de mi hermano en San Juan del Río, Querétaro. Los dos proyectos cumplieron el anhelo del pueblo. ¡Bravo por la idea y el arrojo del mejor presidente que ha tenido México!

Enrique C. Romero Butrón

Invitaciones

Foro en respuesta al desafío de la ultraderecha

Invitamos al foro Construcción de una respuesta popular ante el desafío de la ultraderecha mundial.

Una grave amenaza se cierne contra la humanidad, la ultraderecha enemiga de libertad, justicia, igualdad, democracia, la naturaleza y la paz resurge para atentar contra la vida e instaurar un régimen de oscuridad.

La cita es mañana de 10 a 15 horas en el auditorio del SME, ubicado en Antonio Caso número 45, colonia Tabacalera, y virtual en: www.nomasdeudapublica.org

Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública

Conferencia “Prosperidad compartida y el proyecto económico de la 4T”

El Colectivo Morena Chilangos (Comochi) invita a la conferencia Prosperidad compartida y el proyecto económico de la 4T , a cargo de Carolina Hernández Calvario, doctora en economía y profesora de la UAM Iztapalapa, y Oscar Rojas Silva, doctor en economía y profesor de la FES Acatlán UNAM.

La cita es mañana a las 18 horas en el Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora número 32, casi esquina con Felipe Carrillo Puerto, paralela a Miguel Ángel de Quevedo, colonia Villa Coyoacán, Ciudad de México.