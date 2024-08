Señaló que aunque los guardaespaldas (ex miembros de la extinta Policía Federal), quedaron lesionados, pudieron llevar a Alejandro Martínez al hospital, pero al llegar ya había fallecido por un impacto de bala en al cabeza.

Martínez sufrió atentado en noviembre de 2022

El 28 de noviembre de 2022, Martínez Noguez denunció que dos hombres armados intentaron matarlo en su domicilio. Intentaron asesinarme amigos, aquí en la casa de mi mamá , dio a conocer el comunicador en una transmisión por Facebook.

Relató que un hombre tocó la puerta de su vivienda y preguntó por el dueño del portal El Hijo del Llanero Solititito, porque quería publicitar una barbería . Cuando Martínez Noguez iba a salir, el sujeto sacó un arma de fuego, pero la hermana de Alejandro alcanzó a cerrar la puerta. No tengo problemas con nadie, no he recibido amenazas, ni de la delincuencia organizada , difundió esa vez.

Martínez Noguez se especializaba en cubrir notas del sector seguridad y policiaco. Trabajó en medios como el A.M, El Sol del Bajío y Radiorama, entre otros.

En lo que va del año, al menos 19 policías han sido asesinados en Celaya, donde opera el cártel de Santa Rosa de Lima.

El 2 de abril, Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata de Morena a edil de Celaya, fue asesinada en el inicio de su campaña en la comunidad de San Miguel Octopan; tres personas resultaron heridas.