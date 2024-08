Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Lunes 5 de agosto de 2024, p. 6

La música sirvió para llamar a nuestro plano terrenal el espíritu de un artista creativo que pareció convivir con el de la señora Esperanza Iris, de quien se dice, sigue paseándose por su teatro.

Durante unas dos horas, músicos y público invocaron el espíritu de Eulalio Cervantes Galarza, conocido como Sax, músico, arreglista y productor y ex integrante de Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, cuya energía se paseó por pasillos, asientos y el escenario del Teatro de la Ciudad, donde la agrupación Malditos de Corazón –encabezada por los hijos del músico, Natasha y Andry Sax– ofreció un concierto en honor de Sax, fallecido el 14 de marzo de 2021.

El homenaje contó con otros mexicanos referentes del rock latinoamericano que colaboraron o fueron amigos de Eulalio.

Hablamos de Pacho Paredes, ex baterista de Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio (a quien también acompañó su hija, la guitarrista Renata); Luis Álvarez y Levith Vega, de El Haragán y Cía; Patricio Iglesias, ex baterista de Santa Sabina; Ceci Bastida, Álex Zúñiga y Jorge Jiménez, de Tijuana No, y Piero Castillo, de Los de Abajo.

Además, Abulón Flores, de Víctimas del Doctor Cerebro; Mosy y Aby, de Ritmo Peligroso; Nancy y Raúl, de K-Ras Citadinas; Rafael Montoya, de La Royal Club, y Armando Palomas.

Banda emergente, pues.

Clásicos infaltables

Todos estos chavos convergieron en una comunión energética que hizo que los acordes del metal del saxofón de Eulalio sonara hasta la calle Donceles, afuera del recinto, donde se escucharon rolas emblemáticas como Mujer, Rafael, Kumbala y Pachuco.

A Andry Sax se le metió la esencia de su jefe, quien al parecer hizo una buena chamba como papá e instructor del saxofón, ya que exhibió humildad, talento y seguridad en el escenario, tal como Eulalio, ejecutante sobrio y profundo.

Natashita no se quedó atrás. Cargó el instrumento tenor con firmeza y dio las notas graves, que son la cama en la que sueñan los sonidos del metal de Andry, quien también cantó varias canciones que llevaron a la fama a su padre.