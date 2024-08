De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 5 de agosto de 2024, p. a37

Cruz Azul, Santos y Necaxa aseguraron su estadía en los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Guadalajara, por su parte, concretó ayer el gran fracaso, ya que se fue sin ninguna victoria en el torneo.

Para los celestes, el camino no fue fácil. Anoche sufrieron para vencer en penales (5-3) al Filadelfia Union. Después de irse arriba en el marcador con un disparo de Carlos Rotondi (41), los capitalinos bajaron la intensidad en el complemento y permitieron que los locales empataran a escasos dos minutos del silbatazo final. Si bien la anotación del húngaro Daniel Gazdag caló, no mermó en la confianza de los pupilos de Martín Anselmi, que con seguridad acertaron cada uno de sus cobros.

En Los Ángeles, Chivas decepcionó a sus aficionados. No tenía otra alternativa que ganar. Dicho resultado, sin embargo, no llegó. Tropezaron ante el Galaxy en un partido que se definió desde los 11 pasos. Aunque rescataron un empate (2-2) agónico gracias a un cabezazo de Cade Cowell (90+1), que les permitió extender el cotejo, no pudieron ganar en penales. En esta instancia cayeron 5-4.