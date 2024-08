Nancy tiene programada una audiencia mañana 5 de agosto: Cada vez que la veo me dan ganas de levantarme de la silla y agarrarla, pero yo sé que no va a servir de nada y puede afectar el proceso. Trato de calmarme. Pero siento mucha indignación al verla sentada muy tranquila, como si nada .

Ha pasado más de un año de aquel trauma, pero Nancy llora cada vez que lo recuerda: Vuelvo a sentir que me están apretando el corazón. ¿Por qué a nosotros, por qué a nuestra bebé? No se imaginan el dolor que se siente que alguien le haga daño a una pequeñita. ¿Cómo es posible que la maestra pueda tener el corazón para hacerle daño a unas personitas tan chiquitas .

Lo peor, agrega, era cuando la bañaba: No quería, gritaba de dolor. Tampoco quería que la tocara. No quería que nadie la viera, ni la tocara. Era muy frustrante. Tenía que ir calmándola y preparándola para que se dejara bañar. Yo no entendía qué pasaba. Después de unos días me preocupé y la llevé a la fiscalía .

▲ La jefa de las maestras de la guardería Techo Comunitario AC, dormida en horario laboral. Ésta es una de las gráficas que forman parte de las pruebas presentadas en el juicio. Foto La Jornada

Mauricio Hernández, director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, apuntó en entrevista que las guarderías subrogadas deben seguir existiendo a pesar de las irregularidades o de la existencia de prestanombres: Estamos en contra de la corrupción y aceptamos que el principal problema de este país es la corrupción. No podemos dejar de dar prestaciones económicas porque hay suplantadores de identidad que las cobran .

Asegura que las cosas cambiaron: Ya no hay asignaciones directas a las guarderías, ya se tienen que licitar, hay revisiones mucho más periódicas, los tiempos se acortaron para las renovaciones y hay que ir poniendo la mayor cantidad de candados al respecto .

Irregularidades

Sin embargo, los controles y la vigilancia del IMSS en la guardería Techo Comunitario fallaron. La mayoría del personal que atendía a los menores no contaba con titulación. Además, el servicio de cámaras era deficiente y todo indica que fue manipulado para no registrar los abusos sexuales.

De acuerdo con las carpetas de investigación de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía de Chihuahua, a las cuales ha tenido acceso La Jornada, y con base en la inspección realizada en el interior de la guardería y el inventario de las cámaras, se señala lo siguiente:

Punto A: De las cámaras de seguridad instaladas en el área de filtro (las cuales fueron identificadas con los números 3 y 4), únicamente hay visión hacia el acceso de la guardería por donde ingresan los niños y una visión no clara hacia el área de lactantes, donde se encuentran las cunas .

En el documento se aportan fotos, y en el punto B se afirma: En el interior del área de lactantes hay visión hacia una parte de las cunas y dicha cámara apunta hacia abajo, es decir, se ve únicamente cuando los niños están en el piso en la parte media de la habitación .

En el punto C: “En el área de lactantes, donde se encuentran los cambiadores, sillas de comer y portabebés, la cámara de seguridad de esta área que fue identificada con el número 6 no tiene una visión de toda la habitación, ya que ésta se aprecia como si tuviera zoom… quedando sin visión el cambiador que se localizó junto a la entrada de la sala; por tanto, en esta sala es donde se puede inferir que tiene más puntos ciegos la cámara de seguridad”.

Nancy considera un descuido del IMSS lo que sucedió: En la guardería había bastantes puntos ciegos. Pero es imposible que nadie se haya dado cuenta de lo que pasaba. Pensamos que hay más cómplices, tal vez la directora, o las mismas compañeras de la maestra. Los abusos pasaron desde meses antes de que la cerraran .

En la carpeta de investigación se incluyen fotografías de la jefa de las maestras que atendían a los menores, durmiendo en una silla, o bien en el suelo sobre una colchoneta: Se supone que ella las tenía que estar vigilando para que realizaran su trabajo correctamente y era ella la que estaba dormida y la otra haciendo y deshaciendo con las criaturas .

Señales ignoradas

El perfil de la presunta violadora serial Naomy Yamileth en Facebook incluye mensajes, videos y fotos que daban cuenta de que algo anda mal: Sabía que las heridas de mi infancia no las iba a curar nunca, porque no eran mías ya, eran recuerdos que con el pasar del tiempo me traumatizaron y formaron mi persona y no sanarán porque a mí no me hicieron daño, se lo hicieron a mi versión pequeña , dice uno de los mensajes posteados, antes de que el perfil fuera eliminado de la red social.

Nancy cuenta que tienen pruebas de que la maestra introducía su celular porque le mandó fotos de su hijo a uno de los papás que compartían el chat de la guardería, por lo cual les preocupa que el material gráfico pase a una red internacional de pornografía infantil.

El IMSS vino a ofrecernos su apoyo, pero entre comillas, porque su intención es que no los demandemos y callarnos. A mí me ofrecieron 2 millones y medio de pesos, pero no acepté , agrega.

Ahora está asesorada por el despacho Lex lust, Abogados, SC, para exigir una justa reclamación por responsabilidad patrimonial al IMSS por 40 millones de pesos: Ni con todo el dinero del mundo se borra lo que le hicieron a mi niña , exclama indignada.