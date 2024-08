De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 4 de agosto de 2024, p. 5

José Agustín Ortiz Pinchetti charló en varias ocasiones con La Jornada, casa editorial en la que colaboró durante muchos años, y en cada una de ellas aportó reflexiones sobre la vida democrática del país y sus procesos electorales, así como sus avances y retrocesos.

En entrevista en 2021, el abogado y ex legislador consideraba que con el tiempo va a desaparecer el fraude promovido por grupos políticos, pero subsistirá el fraude del crimen organizado; ése será el gran enemigo de los comicios.

Los grupos delincuenciales “quieren tener ciertas regiones bajo su control. Por cuestiones de poder, no les interesa la democracia. Ellos no quieren para nada que el pueblo elija a sus representantes, quieren elegirlos ellos, y son capaces y lo han sido, y creo que la mayoría de los casos sangrientos vienen de eso, de que el narco no quiere o los grupos del crimen organizado no quieren dejar pasar candidatos que no estén bajo su control, sean o no populares.”