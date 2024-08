Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 4 de agosto de 2024, p. 19

Madrid. Carles Puigdemont, ex presidente de Cataluña y líder del partido independentista Junts per Catalunya (JxCat), anunció su intención de regresar a España, donde mi detención es una posibilidad real en muy pocos días , y que podría poner en jaque el acuerdo de investidura firmada entre el otro gran partido separatista catalán, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) con el Partido Socialista de Cataluña (PSC), que convertirá a su líder, Salvador Illa, en el futuro presidente de la Generalitat (gobierno autónomo de Cataluña).

El movimiento de Puigdemont ve con preocupación este acuerdo pues, según ellos, supondría el final definitivo del proceso de secesión que iniciaron en 2012 y cuyo momento más álgido fue en octubre de 2017, cuando decretaron la independencia de manera unilateral y fallida. Esto provocó la detención de una parte de sus dirigentes y la salida del país de la otra mitad, que se trasladó a vivir a Bélgica, Suiza y Gran Bretaña.

Tras confirmarse que el ERC respaldó en votación la propuesta de su dirección de apoyar la investidura del socialista Illa quien, a cambio y con la connivencia del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se comprometió a que Cataluña se convirtiera en una autonomía independiente en materia fiscal, con sus propias recaudaciones y sin tener que redistribuir su riqueza con el resto de las comunidades autónomas españolas, como ocurre ahora. Según Sánchez, se trata de construir la federalización de España.

Carles Puigdemont, quien concurrió a las elecciones del pasado 12 de mayo para volver al sillón de presidente de la Generalitat pero quedó en segundo lugar –muy por detrás del socialista Illa– ha intentado maniobrar para impulsar su propia candidatura. Durante la campaña electoral prometió que si no salía relegido presidente autonómico, abandonaría definitivamente su carrera política. De ahí, el mensaje que envió a sus seguidores en las redes sociales, en el que advierte que “la decisión de la militancia de ERC de investir al candidato socialista como presidente de la Generalitat hace que la detención sea una posibilidad real dentro de muy pocos días. Siempre he estado consciente de este riesgo, pero he preferido esperar a publicar este texto después de conocer la decisión de los militantes republicanos para que no se me acusara de chantaje emocional.