La embajada estadunidense en La Paz solicitó hace varios meses la detención de Dávila con fines de extradición, pero el Poder Judicial no se había pronunciado hasta ahora.

La Paz., La justicia de Bolivia estudiará un pedido de extradición de un ex jefe de la fuerza antidrogas acusado de dar protección a mafias que traficaban cocaína hacia Estados Unidos, quien actualmente está en una cárcel de La Paz antes de su juicio, se informó ayer.

La justicia boliviana investiga a Dávila por presuntamente haber dado protección a un narco boliviano que fue extraditado por Brasil hace dos años.

En la reciente década, al menos cinco ex jefes policiales antidrogas han sido denunciados e investigados por protección al hampa, aunque no se conoce de sentencias en Bolivia contra ex altos mandos. Si Dávila es extraditado, sería el segundo máximo jefe antidroga boliviano que enfrentaría un proceso en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.

En 2011, fue detenido en Panamá por agentes estadunidenses y extraditado el general René Sanabria, quien purgó una condena de nueve años en ese país por traficar cocaína.

Tras ser comandante de la fuerza antidroga, Sanabria pasó a ser asesor de la lucha antidroga del gobierno de Morales en 2022 cuando fue detenido. En 2021, Sanabria fue liberado por Estados Unidos tras cumplir su condena.