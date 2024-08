Ricardo Montoya

Domingo 4 de agosto de 2024, p. 22

Pachuca, Hgo., Los familiares de la joven Vivián Daniela García Sepúlveda, una de tres mujeres que fueron asesinadas el pasado lunes en una casa que rentaban en la localidad de San Isidro del municipio de Santiago Tulantepec, Hidalgo, solicitan ayuda para juntar 60 mil pesos y pagar a una funeraria el traslado del cuerpo a su natal Tijuana, Baja California.

Su madre, Mónica Elizabeth Sepúlveda González, compartió el oficio PGJH-05/5 GDI/ FDGTP/U4/262/2024 emitido por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) en el que se informa que la joven fue degollada y tenía 25 años al momento de morir.

Ante el crimen, la madre pidió justicia para su hija y sus compañeras. Era tijuanense, madre, esposa, maestra, paramédico, excelente estudiante, pero sobre todo mi única hija . Explicó que la violentaron, la amarraron y la degollaron; luchó con todas sus fuerzas, me lo reflejan sus manos inflamadas y moretes .

Agregó que a la fecha no hay ningún detenido y que Vivián Daniela se trasladó a Hidalgo por trabajo.

La joven laboraba de paramédico en la Cruz Roja de Tulancingo donde el pasado jueves se le rindió un homenaje e incluso la institución publicó una esquela.

Mónica Sepúlveda señaló que su hija necesita regresar a su origen, a Tijuana, que la vio crecer; quisiera irme de la mano con ella, y lo haré hasta que se haga justicia .