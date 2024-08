Geoffrey Macnab

The Independent

Periódico La Jornada

Domingo 4 de agosto de 2024, p. 5

Desde su estreno en el Festival de Cannes de 1994, donde ganó la Palma de Oro, Pulp Fiction, que en México se conoció como Tiempos violentos, ha inspirado una devoción casi religiosa de fanes en todo el mundo.

Se pueden encontrar referencias a esta película hasta en episodios de Los Simpson. Celebra 30 años de su estreno y de que el joven guionista y director comenzara a trabajar dos años antes en el texto, a mano, en un apartamento de una habitación en Ámsterdam. Los cientos de páginas de letra indescifrable con las que Quentin Tarantino dejó los Países Bajos se convirtieron en la base del filme que rescató la carrera de Travolta y convirtió a Samuel L. Jackson de un actor de carácter a una estrella.

También se les atribuye la creación de un nuevo subgénero lúdico de películas de gángsteres. La cinta asombró incluso a los críticos más duros. Fue descrita de diversas maneras como estimulante , crepitante como generadora de ozono y el King Kong de las películas de crímenes .

Es una cinta de antología con tres historias interrelacionadas (en las que el director trabajó con el coguionista Roger Avary). Los personajes principales son arquetipos de innumerables películas de serie B de Hollywood, pero a todos se les da el giro Tarantino. Los sicarios bromistas con sus trajes oscuros son su respuesta a los igualmente elegantes ángeles de la muerte interpretados por Lee Marvin y Clu Gulager en The Killers (1964) de Don Siegel. El boxeador Butch Coolidge (Bruce Willis) es un primo cercano del viejo pugilista retorcido de Robert Ryan en The Set-Up (1949) de Robert Wise. Mia, interpretada por Uma Thurman, esposa del jefe gángster, es una versión de la década de 1990 de las mujeres fatales del cine negro como Rita Hayworth en Gilda (1946).

Tarantino aporta ligereza a los momentos tensos. Un ejemplo es la secuencia de Mia, quien tras sufrir una sobredosis de heroína es revivida con una inyección de adrenalina en su corazón. Mientras Vince (Travolta) y el traficante de drogas Lance (Eric Stoltz) intentan salvarla, Tarantino lanza payasadas y bromas. La escena es aterradora y divertida, o jodidamente alucinante , como dice en el guion la esposa de Lance, Jody (Rosanna Arquette). Al mismo tiempo, ofrece una de las secuencias de baile más estimulantes: Travolta y Thurman haciendo twist en un club nocturno al ritmo de You Never Can Tell, de Chuck Berry.

Fue un proyecto muy revolucionario e importante , señala a The Independent una de las estrellas de la película, la portuguesa María de Medeiros.

Está llena de diálogos. La sabiduría convencional es que hay que mostrar , no contar , pero Tarantino suele privilegiar las palabras sobre la acción. Luego está el enfoque de la caracterización. El personaje de Travolta, Vincent Vega, es asesinado a mitad de la película, otra de las decisiones casi heréticas del escritor y director (aunque suavizada por los juegos que Tarantino hace con la cronología, saltando hacia adelante y hacia atrás en el tiempo y, por tanto, permitiendo que a Travolta lo sigamos viendo en la pantalla).

Medeiros interpreta a Fabienne, la novia francesa del personaje de Bruce Willis que se esconde con él en la habitación de un motel después de que éste mató a un oponente en el ring.

Divertido y brillante