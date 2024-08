Tomando la opinión de Michael Roberts, autores como Duncan Foley y Anwar Shaikh de la New School de Nueva York, combinan la economía keynesiana y su sesgo del lado de la demanda con la economía marxista y su sesgo del lado de la oferta. Y aseguran que ello no resulta fácil, especialmente cuando los keynesianos miran hacia una economía basada en salarios y no en ganancias, como lo hace la visión de Marx, y agregan, es aún más difícil combinar la teoría del equilibrio general con la perspectiva dinámica de crisis que propone la visión marxista. (Roberts Michael, Foley and Shaikh: Nobles of Economics without Nobels , The New School Economic Review, Vol 12, 2023). Y asegura que estos autores rechazan el análisis de equilibrio, la llamada estática comparativa y el análisis de unidades individuales a partir de algún supuesto estado de equilibrio. Proponen recuperar la visión global clásica y crítica de Marx y desde ahí, replantear alternativas que realmente beneficien a los generadores de la riqueza social, los trabajadores en el núcleo mismo de los problemas generados: sobrexplotación del trabajo, precariedad del empleo y del salario, con predominio financiero rentista, especulativo y depredador. De veras.

NB: Estos últimos años tuve la fortuna de compartir –al menos en las mañanas de dos días a la semana– breves conversaciones con Carlos Tello Macías, antes de nuestras respectivas clases en la Facultad de Economía de la UNAM. Un halago. Siempre atento, conversador, brillante, crítico y educado. Últimamente dedicado con Jorge Ibarra a la redición de su excelente libro La revolución de los ricos, editado por el Fondo de Cultura Económica (2020).Mucho se le debe en México. Y mucho lo extrañaremos. Abrazo amistoso a sufamilia. Descanse en paz.

