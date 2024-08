Con una prosa envolvente y descripciones vívidas, la autora teje una trama que, aunque envuelta en la fría y misteriosa atmósfera de un paisaje nevado, palpita con la intensidad de las emociones juveniles en un viaje de autodescubrimiento, donde el control del hielo no es sólo una metáfora de poder, sino también de la capacidad para moldear nuestro destino.

Autora: Rita Abreu

Editorial: Gao Ediciones

Desde los zulos

Escribo para las que no tienen cuarto propio. Para las que escriben con la cría pegada en la chiche y para las que no escriben porque tienen pegada a la cría en la chiche. Para las que teorizan mientras lavan ropa. Para las que teorizan mientras venden tamales en un barrio precarizado. Escribo para las que no leen a señores blancos que quieren explicar el mundo sin haberse ensuciado los zapatos.

Con este manifiesto, Dahlia de la Cerca, quien en la actualidad es una de las autoras más incisivas y límpidas del panorama de las letras nacionales e internacionales, plantea la necesidad de problematizar el racismo, el clasismo y la transfobia dentro del feminismo y en todos los espacios atravesados por la precarización.

Porque pensar desde los zulos es articularse desde la metodología de las oprimidas y demostrar al mundo que la solidaridad entre víctimas es más poderosa que las alianzas entre agresores .

Autora: Dahlia de la Cerda

Editorial: FCE

Nuestras mujeres

En estas páginas, Ana, una ginecóloga que participó en las campañas de esterilización forzada que llevó a cabo el gobierno peruano en la década de 1990, como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, rememora con culpa la negligencia médica de la que fue cómplice, y relata cómo coaccionaron a casi 300 mil mujeres para que accedieran a la intervención quirúrgica y firmaran un documento que muchas no podían entender, ya que la mayoría eran campesinas o indígenas en situación de extrema pobreza y analfabetismo. Muchas murieron porque los procedimientos se realizaron en condiciones inadecuadas. Años después, el grito: ¡Somos las hijas de las campesinas que no pudiste esterilizar! se sigue escuchando en las calles de Perú para exigir justicia.

Autora: Jennifer Thorndike

Editorial: FCE

[email protected]