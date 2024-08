Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Domingo 4 de agosto de 2024, p. 25

Hace 13 años María Elena García Jiménez se propuso producir setas, motivada por la preocupación de dar a su familia alimentos saludables, tomó cursos sobre el cultivo del hongo y descubrió en él tantas propiedades que decidió cambiar su plan de incubarlo sólo para el autoconsumo y emprender un negocio para ofrecerlo a más personas.

Me dije que esto no podía ser nada más para mí y en un terreno ocioso que tenía su familia en el pueblo de San Juan Ixtayopan, en Tláhuac, construyó en un espacio de 60 metros cuadrados una incubadora que tiene capacidad para producir hasta una tonelada de setas al mes.

El hongo seta, explica, aporta antioxidantes como el selenio, así como proteína, fibra, vitaminas A y B, hierro, calcio, potasio, carbohidratos y no tienen grasa, contribuyen además en el organismo a fortalecer el sistema inmunológico, reducen las enfermedades crónicas y la inflamación.

Aunque María Elena tiene ascendencia de abuelos campesinos y en su infancia se familiarizó con sembradíos de maíz en tierras que más tarde se lotificaron y se fueron urbanizando, no fue ningún cultivo asociado a la milpa y la hortaliza lo que llamó su atención, sino los hongos por un vínculo que se originó en esa etapa de su vida.

La primera vez que los comió, recuerda, fue en casa de la abuela Pilar, había elaborado un platillo de carne de puerco con hongos silvestres en salsa verde, eran hongos clavito, los puso enteros y su forma, no sé si porque era una niña, me llamó mucho la atención .

Años después, al decidirse a comenzar a producir alimentos saludables para su familia no tuvo la menor duda, me gustaría cultivar setas , y se fue a tomar un curso-taller a la Universidad Autónoma Metropolitana. Allí conoció a Édgar Said Aldana Elizalde, instructor y estudiante de doctorado en biotecnología quien le proporciona a la fecha asistencia técnica.

A María Elena le apasiona hablar del reino fungi, en el que se clasifican todas las variedades de hongos, desde la seta que puede ser un racimo de hasta dos kilos y medio, hasta los microscópicos como el moho.

Más allá de la mística a la que se asocian los hongos, vinculados al chamanismo como el que practicaba María Sabina con el uso de alucinógenos y curativos, piensa que están en el origen de la vida, contribuyen a regular los ecosistemas y le resulta increíble que exista un hongo capaz de degradar el plástico, otro que se alimente de radiación y los que se usan en tratamientos para personas con cáncer.