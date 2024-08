Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 4 de agosto de 2024, p. 24

En el tercer día de la gira del agradecimiento tras la elección del 2 de junio, que realizó en Gustavo A. Madero, Clara Brugada Molina, aseguró que nos vamos a convertir en el gobierno que más invierta en vivienda popular y en renta muy barata para los jóvenes, con opción de compra .

Al visitar la colonia Vasco de Quiroga y la plaza cívica La Pradera, la jefa de gobierno electa señaló que a la vivienda popular que se construya en el siguiente sexenio podrán acceder los adultos mayores que no tienen dónde vivir, así como para las mujeres, quienes por alguna circunstancia están solas.

En otro tema anunció que impulsará la calzada de Guadalupe para convertirla en un corredor turístico que llegue hasta el Centro Histórico .

El jueves pasado en el arranque de la gira para agradecer el voto, anunció que el Instituto de Vivienda se convertirá en secretaría, previa autorización del Congreso local.

Seguirá la especulación