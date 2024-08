Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Domingo 4 de agosto de 2024, p. 23

El gobierno de la Ciudad de México se deslindó del error por el que este viernes se activó la alerta sísmica sin que hubiera un temblor, lo que provocó que se pusieran en marcha los protocolos de seguridad y que miles de personas desalojaran sus centros de trabajo y hogares.

Al señalar que no me gustan los juicios injustos , el titular del Ejecutivo local, Martí Batres Guadarrama, manifestó que incluso se tuvo información de que la alerta se escuchó en ciudades de Guerrero, Morelos, Puebla y estado de México, lo que provocó informaciones que no correspondían a la realidad .

Lo anterior a modo de justificación, luego de que él mismo ubicó el supuesto temblor en la frontera de las tres primeras entidades y afirmó que se sintió en las zonas sur y centro de la capital del país, por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Reiteró que el responsable del error fue el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, asociación civil encargada del mantenimiento del sistema de alertamiento, para lo cual recibe recursos públicos, y que asumió su culpa en un oficio enviado a la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.