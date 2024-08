1 I

nmediatamente después de que Joe Biden anunciara su retiro de la contienda presidencial, hace dos semanas (bit.ly/3WMJV4d), los comentaristas liberales –muchos de los cuales insistían anteriormente de manera inamovible en que, a pesar de las señales de su claro deterioro mental y físico, siguiera como el candidato demócrata de cara a los comicios en noviembre (bit.ly/3A5zIqR)–, empezaron a elogiarlo por su decencia , humildad , su decisión desinteresada (bit.ly/3YtDnJ7) y la voluntad de sacrificar su carrera política por el bien del país (bit.ly/46xEJV7).

2. El historiador Timothy Snyder −uno de los principales “guerreros tardíos de la guerra fría y críticos del llamado nuevo autoritarismo − insistía, por ejemplo, en que lo que hizo el presidente fue humanamente magnífico , moralmente extraordinario y espectacularmente estratégico . Dentro de unos años, los historiadores buscarán palabras para describir la bendición de Biden , escribía (bit.ly/3yr6ceL).

3. No sólo Biden no merecía ninguno de estos elogios, sino que este tipo de narrativa bombástica, empalagosa y –lo más importante−, alejada por completo de la realidad, reducía drásticamente nuestra capacidad de comprender la política y el presente. Demostraba que el culto del Líder también es algo propio del liberalismo, no sólo del trumpismo y/o el nuevo autoritarismo . Y formaba parte −consciente o inconscientemente− de toda una operación de control de daños calculada a tapar el hecho de que en las cuatro semanas después de la debacle en el debate presidencial, Biden, el hombre decente , se portaba de modo quintaesencialmente trumpiano (bit.ly/3SyL2lw), arremetiendo contra cualquier tipo de crítica o sugerencia a que hiciera, por el bien de todos, lo que precisamente y finalmente ha sido forzado a hacer.

4. De allí es importante dejar en claro qué había pasado aquí: después de que se revelara el fraude calculado a ocultar del mundo exterior su verdadera condición y después de que hasta literalmente el último día Biden estuviese insistiendo en seguir con la campaña, lo que hizo que cambiase de idea fue la pérdida definitiva de apoyo de los grandes donantes (hasta aquí la grandeza de la democracia estadunidense) y de la cúpula de su partido que lo han dejado con una opción de hacerlo por las buenas o hacerlo por las malas .