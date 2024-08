L

lama la atención que la universidad pública y autónoma, como la Nacional (UNAM), la UAM, las estatales y hasta el mismo Poli, a pesar de su innegable importancia (casi 2 millones de estudiantes), prácticamente no aparecen como ejes claves en el discurso sobre el fortalecimiento y ampliación de la educación superior que anuncia la virtual presidenta electa Sheinbaum. Propone aumentar 300 mil lugares más , pero nunca precisa si los recursos para este fin también alcanzarán a las instituciones públicas autónomas. En contraste, por nombre, sí se mencionan las universidades del Bienestar B. Juárez. Además, se mencionan más becas y –¡por fin!– de acabar con restricciones, como el examen único y la falta de gratuidad, pero igual no se dice si esto último incluirá también a las autónomas. En general, tampoco plantea la urgente necesidad de dar un sustancial aumento al presupuesto para realmente crear una coordinación de instituciones que resuelva el rechazo masivo por la dramática ausencia de lugares para los jóvenes en la educación superior. ¿Será posible que, un día, la mexicana, que es la economía número 14 en el mundo permita que el país deje de estar en los últimos lugares de América Latina en la cobertura educativa superior?