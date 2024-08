Laura Poy y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Sábado 3 de agosto de 2024, p. 6

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la iniciativa para reformar al Poder Judicial (PJ) sea consecuencia de que esté molesto porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no permitió que la Guardia Nacional forme parte del Ejército, como aseguró el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en uno de los foros de análisis sobre el tema.

En su conferencia matutina aseguró: este ministro (no mencionó su nombre) sostiene que fue por eso que me molesté. No, estoy molesto porque se han dedicado a liberar a presuntos delincuentes y porque está completamente echado a perder el Poder Judicial. Predomina la corrupción, con honrosas excepciones, y hace falta una reforma .