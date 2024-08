El titular de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, dio detalles de los trabajos de las fuerzas armadas para contrarrestar la violencia en Chiapas.

La canciller Alicia Bárcena presentó un resumen de la situación en Venezuela y más adelante informó sobre los 400 pobladores de la comunidad de Amatenango del Valle, Chiapas, que huyeron a Guatemala.

Cuando el Presidente pedía precisiones sobre algún tema, solícitos, los funcionarios respondían cada pregunta. Se trató, en suma, de la información que se le hace llegar todos los días y que regularmente ocupa en las mañaneras.

Tras la sesión, se dio paso a la conferencia matutina en este mismo salón. Fue la primera ocasión en el sexenio en que López Obrador encabezó la mañanera sentado.

Infinidad de preguntas. El mandatario se vio dispuesto a responder de todo: Venezuela, intervencionismo yanqui, Ayotzinapa, la detención de El Mayo, violencia en Chiapas y hasta de la alerta sísmica, a manera de presagio del yerro que horas más tarde tendrían las autoridades capitalinas.

Tiró aceite

Al final, el Presidente tiró aceite con un reporte que no le fue del todo favorable. Su intención: mostrar que las fuerzas armadas tienen más aceptación entre la gente que él mismo. Con base en datos del Inegi, dijo que la Marina tiene 88.7 por ciento de aprobación popular; la Fuerza Aérea, 86, y el Ejército, 83.3, mientras una encuesta da al mandatario 83 por ciento.

“No, pues sí, me cepillaron almirante, ¿eh?, y también el Ejército me gana, y la Fuerza Aérea… Pero me conformo con eso”.