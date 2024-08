A propósito de esta inauguración, Sheinbaum destacó el humanismo mexicano de López Obrador, comparado con los criterios que regían en el pasado. “Entonces, expuso, las obras que hacía un gobierno dependían de cuánto costaba y a cuántas personas beneficiaba. Si era un lugar apartado, pues no se hacía la obra. Si era un sitio con pobreza, tampoco, porque resulta que a lo mejor no beneficiaba a personas que vivían en una zona rural.

Fue un mensaje entre entendidos de la compleja situación que atraviesan La Frailesca y todas las comunidades cercanas a la línea fronteriza. Estoy pendiente siempre de La Concordia. No me gusta lo que ha estado pasando últimamente; ya estamos interviniendo para transformar por el camino de la concordia , dijo durante un acto que estuvo bajo la vigilancia de elementos del Ejército.

Si hubiera sido así, no se habrían hecho las obras de justicia social que para los pueblos originarios, como el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui en el norte del país , subrayó la virtual presidenta electa.

En su oportunidad, López Obrador devolvió los elogios a su futura sucesora al destacar su trayectoria académica y experiencia política, y celebró que su próxima llegada a la Presidencia será un hito en la historia nacional.

“Fíjense la situación tan especial, extraordinaria, excepcional, que estamos viviendo, y estamos viviendo para contarlo. Será la primera presidenta de México. Y a algunos no les gusta, no, porque todavía hay machismo. ¿Sí o no? Entonces, ¿pues saben qué? Aunque no les guste a los machines, la mujer es más responsable, más trabajadora, más honrada que el hombre. Y al que no, que se vaya a Palenque, Chiapas.”

El mandatario abrió espacio en su discurso para destacar que cuatro de las reformas constitucionales que impulsa su movimiento comenzaron a dictaminarse en la Cámara de Diputados. “Aprobaron ya en la Comisión de Puntos Constitucionales las primeras cuatro reformas a la Constitución: una para que continúe el programa Jóvenes Construyendo el Futuro; otra, para corregir el régimen de pensiones que afectó a los trabajadores; también se aprobó que se va a implementar un buen programa de vivienda, lo que es una propuesta de la presidenta electa para los jóvenes; habrá posibilidad de que puedan ampliar, mejorar o construir sus casas.