omo es tradición, la Casa Blanca pretende instalar su versión autoritaria y carente de legalidad sobre las correspondientes a las instituciones de terceros países y en el caso de las elecciones venezolanas el secretario de Estado, Antony Blinken, desconoció el resultado oficial y aún sin recuento de los votos ordenó a la comunidad internacional reconocer a Edmundo González Urrutia (la botarga de María Corina Machado) como ganador de los comicios del pasado domingo. Más allá de que carece de cualquier autoridad ética y legal para decidir quién no y quién sí, no presentó una sola prueba para sustentar lo que él denomina el vencedor .

A Estados Unidos no se le quita su autoritarismo (de hecho lo goza), su histórica adicción al intervencionismo, y Blinken se pronunció muchas horas antes de que lo hiciera la única institución que legalmente debe hacerlo: el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que ayer, con 97 por ciento de las actas computadas (cuenta con 30 días para publicar los resultados, incluidas las actas desglosadas), declaró vencedor a Nicolás Maduro: 52 contra 43 por ciento de la citada botarga. El diplomático aseguró que dada la abrumadora evidencia , que no presentó, está claro para Estados Unidos y, lo que es más importante, para el pueblo venezolano, que Edmundo González Urrutia ganó la mayoría de los votos .

Por ello, no es gratuito el puntual reclamo que ayer hizo el presidente López Obrador sobre la instrucción del funcionario estadunidense: lo que hicieron desde el Departamento de Estado es un exceso. No les corresponde, se están extralimitando. Eso no ayuda a una convivencia pacífica en armonía en las naciones. Eso no tiene que ver con la política, la política se inventó para evitar la confrontación y para evitar la guerra. ¿Dónde está la ley? ¿Qué dice el derecho internacional en esta materia? ¿Cuál es su fundamento? ¿Quién la autoriza a pronunciarse a favor de un candidato, si todavía no aparecen las actas?