Emir Olivares y Laura Poy

Periódico La Jornada

Sábado 3 de agosto de 2024, p. 17

Fue un exceso que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, saliera a reconocer como ganador de la elección presidencial en Venezuela al candidato opositor (Edmundo González) sin que hasta ahora haya certeza de los resultados, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ofrezco disculpa al señor Blinken, pero eso no les corresponde; se están extralimitando , señaló durante su mañanera en Palacio Nacional, y añadió: ¿Dónde está la ley? ¿Qué dice el derecho internacional en esta materia? ¿Cuál es su fundamento? ¿Quién le autoriza a pronunciarse a favor de un candidato, si todavía no aparecen la actas? .

–¿Qué tanto esta posición de intervencionismo de un peso pesado como Estados Unidos puede agravar la crisis que se vive en Venezuela? –se le preguntó.

–No sé si pueda agravar, pero no ayuda a resolver las cosas. Lo digo con todo respeto: ¡Es una imprudencia!