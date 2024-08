Esta estrategia la han ido adquiriendo, pues luego de 10 años como buscadoras su experiencia les ha mostrado que si no se hace escándalo los primero tres días, ya no regresan a las personas secuestradas y si ya vuelven en ese tiempo, ya no los regresan con nada .

Quiroa reveló que las células criminales mencionadas que operan en Tamaulipas no estuvieron involucradas en su secuestro: Este grupo se hace pasar por otra organización y cobra cuotas por los negocios, pero no pertenece a ninguno de los que operan ahí en Tamaulipas, las mismas víctimas lo dicen .

Además, en el audio de la negociación, se escucha al secuestrador reprocharle a la senadora electa que su padre les debe 2 millones de pesos y que tiene que pagar, lo que la activista consideró es mentira, lo que pasa es que este grupo se hace pasar por otro, y cobra cuotas, es su modus operandi .

Activista Delia Quiroa denuncia amenazas

Delia Quiroa compartió que tras la liberación de Ventura Castillo los delincuentes le mandaron un mensaje: que nos van a buscar hasta por debajo de las piedras a mí y a mi mamá, donde estemos, porque nos metimos y ya van dos veces .

Manifestó que las autoridades no la quieren beneficiar con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.