La directora de la MICGénero agregó que esta edición la encara con ánimo: para todos los programas culturales en México el reto es mantenerse. Nos ha costado mucho trabajo llegar a esta edición pero al mismo tiempo es satisfactorio. Me he dado cuenta que hay un montón de gente que sigue el proyecto, lo disfruta, le interesa y para eso trabajamos .

Para Victoria la contribución que ha tenido la MICGénero en estos 13 años es: exponer el tema de la igualdad de forma abierta al público porque lo que no se dialoga no existe, y nosotros tenemos este espacio donde exponemos estas desigualdades, donde puntualizamos los temas que hay que tratar, pues contribuimos a que se genere esta transformación social. Sembrar la semilla en alguien en algún tema que le interese, o de alguna forma sensibilizar con más empatía la situación de alguna otra persona .

Comentó que una de las cosas destacadas de la MICGénero es que en nuestra página web se podrán ver los cortometrajes de esta edición del festival, de forma completamente gratuita, para los que no puedan ir físicamente, y en Canal 11 se proyectarán los cuatro programas de cortometrajes mexicanos. Esto permitirá a la MICGénero llegar a otros públicos y ciudades que no tienen la oportunidad de asistir a las sedes físicas y diversificar al público con la intención de que se vean la mayoría de las cosas que preparamos para esta edición .

▲ La directora de la muestra internacional fílmica, Victoria Cabrera. Foto cortesía del festival

Además, Alejandra Arrieta, directora del documental Pola Weiss (México, 2023), sobre la artista de video que en su momento no fue todo lo reconocida que debía, y que forma parte de la categoría Minoridades en foco, declaró que sigue a MICGénero Tour desde hace muchos años y que le resulta verdaderamente pertinente presentar un documental que habla sobre una productora mexicana olvidada en el contexto de un festival que pone al frente la lucha feminista, y con el que existe una alineación de valores, de intereses que resuenan no sólo con una visión particular del arte cinematográfico sino con los valores mismos de Pola Weiss .

El recorrido del festival por la República será del primero de agosto hasta el 13 de septiembre.

Además, la programación entera de MICGénero Tour 2024, que cuenta con el apoyo del Profest de la Secretaría de Cultura, como comunicó Edgar Erick Zayas Nieves, coordinador del apoyo a festivales culturales y artísticos, estará disponible en su sitio web durante las fechas en las que lleva a cabo su recorrido nacional, permitiendo el acceso a las películas y actividades desde cualquier lugar.

Selección Oficial 2024

Los largometrajes internacionales que se presentarán en esta edición provienen de Alemania, Argentina, Canadá, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Francia, Italia, México y Suecia.

En la sección Derechos sexuales y reproductivos, se presentará el largometraje Angry Annie, de Blandine Lenoir; en Movilidad humana y migración, Cuentos para no dormir, de Lila Penago; en Ecofeminismos, Nuestro país robado, de Marc Wiese; en la categoría Etarismo y relaciones intergeneracionales, La estrella que perdí, de Luz Orlando Brennan; en Queer/Cuir y Postporno, El fuego que hemos construido, de Luis Fontal; en Disonancias, Teaches of Peaches, de Philipp Fussenegger y Judy Landkammer; para Minoridades en foco, Pola Weiss, de Alejandra Arrieta; Resiliencia, Hypnosis, de Ernst De Geer; Cuerpo Atlético, Category Women, de Phyllis Ellis; VS. Media, Sin control: periodismo bajo vigilancia, de Jonathan Bock; Encierros y reclusión, Un amor, de Isabel Coixet; e Infancias y derechos humanos, An Endless Sunday, de Alain Parroni.

Más información en la página oficial www.micgenero.com, así como en sus redes sociales. Hashtag: #MICGénero2024. Instagram: @micgenero.. X: https://twitter.com/@MICGenero" y Facebook: @MICGenero