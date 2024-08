Saltaron a un nivel enorme y eso nos ayudó. Fue presión, tensión. Increíble. Lo que hicieron creo que es lo mejor este año. Demuestra que han tenido logros reales. Trabajan duro y entrenan con todo el corazón , reconoció Wang respecto de la actuación de los mexicanos.

Para Celaya, de 25 años de edad, la presea fue una revancha después de haber terminado en Tokio 2020 en el cuarto lugar en esta misma prueba junto con Yahel Castillo. Olvera, a su vez, comparte el logro con la entrenadora china Ma Jin, quien ha entregado a México cuatro medallas en diferentes procesos olímpicos y forjó a grandes talentos, como la multimedallista Paola Espinosa.

Conflictos extradeportivos

Tanto Olvera como Celaya miran la presea como símbolo de perseverancia en medio de un conflicto entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), encabezada por Ana Guevara, y World Aquatics, la cual desconoció a Kiril Todorov como presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN). El enfrentamiento provocó que varios atletas perdieran sus becas, como fue el caso de Celaya, quien recibía un apoyo por su resultado en Tokio.

No sólo eso, Olvera también evidenció una serie de intimidaciones por parte del Comité Olímpico Mexicano (COM), presidido por María José Alcalá, contra la entrenadora Ma Jin, quien supuestamente influía en sus pupi-los para quebrantar los mandatos de World Aquatics por el conflic-to con la FMN.

La disputa llegó a tal grado que se le impidió a Ma Jin acompañar a Olvera al Mundial de Doha, donde ganó el oro. Fue cuando el clavadista decidió pactar con Conade para que se le permitiera usar las instalaciones del CNAR para prepararse bajo la guía de la china.

En medio de la euforia por la medalla, el conflicto no ha pasado desapercibido. Apenas un día después de que Ana Guevara señaló que los atletas mexicanos no han conseguido las preseas que se tenían estimadas, como en la prueba de sincronizados plataforma femenil 10 metros, llegó una respuesta por parte de María José Alcalá.