Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 3 de agosto de 2024, p. a12

La publicación, hace un par de semanas, del disco de John Lennon titulado Mind Games (The Ultimate Collection), medio siglo después del original, es un homenaje promovido por su hijo, Sean Lennon, para preservar la memoria del músico que en un par de meses cumpliría 84 años.

Sean Taro Lennon, también músico, nació un 9 de octubre, al igual que su padre, con 48 años de diferencia que se cumplirán en 60 días. Único hijo de John Lennon y Yoko Ono, consagró energía y entusiasmo en la edición de esta fastuosa colección de versiones hasta completar ocho discos.

Hay una edición que puede importarse de Estados Unidos por 40 mil pesos, lo cual es una locura, como es también el precio de la edición normal de seis discos: unos 3 mil morlacos. Lo bueno es que existen Spotify, Apple Music y otras plataformas digitales. La cuota mensual no alcanzaría para pagar ni un álbum siquiera. Y ahí están todos los discos del mundo.

Por cierto, en uno de los muchos días que llevo estudiando esta colección monumental, apareció en mi aparato celular un mensaje que al cliquear detonó una voz femenina: Hola, Pablo, soy Svenia, tu asistente personal para escuchar música. Juntos nos vamos a divertir mucho, yo te propondré música que seguramente será de tu agrado .

Y así fue, de mi agrado, pero solamente el par inicial de piezas: Arvo Pärt y Keith Jarrett, pero por la noche, mi asistente personal me confundió con algún otro Pablo: me propuso escuchar a Peso Pluma y a otros artistas de vanguardia . Pasumecha. Por supuesto que terminé todo contacto con Svenia.

Con quien nunca terminaré es con Juanito Lennin.

Lo diré de una vez: la composición que tituló Mind Games es, en mi humilde opinión, su mejor obra, lo cual es mucho decir, pues el listado de logros es largo y lindo.

Es un poema muy logrado, infinitamente superior al que escribió dos años antes: Imagine.

Ambos poseen la virtud de lo sencillo. Ambos lindan con la bagatela (Imagine all the people / livin’ for today), pero ambos contienen dinamita: un fuerte contenido social, tan fuerte que fue víctima poco después de un crimen de Estado (Imagine no possesions / I wonder if you can/ No need for greed or hunger / a brotherhood of man), anhelos de libertad que lo emparentan con La oda a la libertad de Friedrich Schiller, que popularizó Beethoven en su Sinfonía 9, como digno representante del movimiento cultural conocido como La Ilustración Alemana, que luchó por un mundo sin distingos sociales.

Ambos himnos, Imagine y Ode an die Freiheit, han resistido el embate del sistema dominante que quiere convertirlos en mero adorno, en vil bisutería y lugar común, pero es que ambos son dinamita, aunque la envuelvan en celofán y le pongan moñitos rosas.

Hay que decirlo: John Lennon fue espiado, perseguido, acosado por comunista .

Su himno titulado Imagina, que reniega de la religión, la propiedad privada, la codicia y otros altos valores de la sociedad lo convirtió en blanco de los señores de la guerra (el término es de Bob Dylan) y la gota que colmó el vaso de hiel que llevan en sus entrañas los patrañosos fue el álbum que siguió a Imagine y anterior al que ahora nos ocupa: Sometime in New York City, ese sí de plano un álbum completamente bolchevique.

Es un álbum doble grabado con Yoko Ono, la Plastic Ono Band y el grupo Elephant’s Memory, parte en estudio, parte en vivo.

La portada es una primera plana de un periódico donde, por ejemplo, aparecen en una fotografía bailando desnudos Nixon y Mao, un encabezado que dice: Woman is the nigger of the world y una fotografía de la activista Angela Davis, entre otros muchos referentes sociales.

Salvada la controversia por el uso de la palabra nigger y explicada con claridad la intención, Yoko Ono respondió musicalmente con Sisters, O Sisters, y así por el estilo el álbum abriga protestas, por ejemplo, por la brutalidad policiaca en Attica State, y rinde tributo a Angela Davis con una canción titulada Angela.

Amigos de Angela Davis y de los activistas radicales Jerry Rubin y Abbie Hoffman, los Lennon mantuvieron abierto activismo por los derechos humanos, lo cual provocó que la FBI abriera un expediente y buscara el menor pretexto para deportarlos.