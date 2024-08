▲ Fotograma de la película Apocalypse Now, dirigida por Francis Ford Coppola y producida por Lionsgate.

Sábado 3 de agosto de 2024, p. 3

El escritor polaco británico Joseph Conrad (1857-1924) creó un celebrado cuerpo literario que exploraba los ámbitos oscuros de la humanidad. Su novela más conocida, El corazón de las tinieblas (1899), ambientada en la África colonizada, inspiró una de las obras maestras de la cinematografía mundial: Apocalipsis Now, dirigida y producida por Francis Ford Coppola.

La cinta de 1979 traslada el abordaje del colonialismo, el choque de culturas, el racismo y la violencia humana en la guerra de Vietnam y transforma la brutal aventura europea original en la incursión de Estados Unidos en el país asiático.

La memorable escena de El corazón de las tinieblas llegó a la adaptación cinematografía de Coppola casi intocada: Gritó en un susurro a alguna imagen, a alguna visión, gritó dos veces, un grito que no era más que un suspiro: ¡Ah, el horror! ¡El horror! En Camboya, el personaje cinematográfico coronel Kurtz (Marlon Brando) concluye su arco de descenso moral con las palabras El horror. El horror .

La artista y documentalista Eleanor Coppola, esposa del director de Apocalipsis Now, tomó fotografías durante la producción, grabó el rodaje y llevó un diario. Ese material se editó en el documental Corazones de tinieblas: El rodaje de Apocalypse Now y en el libro Notas a Apocalypse Now: Crónica de un rodaje maldito, publicado por la editorial española Barlin Libros.