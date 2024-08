Agregó que la perspectiva de un migrante de Conrad, de alguien que está afuera y no lo dejan entrar, que mira desde ahí, influyó de muchas maneras en autores posteriores , ejemplificó con Canción de tumba, de Julián Herbert, cuyo personaje viaja al extranjero y presencia acontecimientos de lo más extraños y con una mirada un poco distante. “El espíritu de Conrad está en ese libro y en el de otros de trasterrados o emigrados, quizá no como homenaje explícito, pero se demuestra que esa perspectiva es importante. Estoy seguro de que muchos de ellos deben haber leído a Conrad.

▲ Con la novela El corazón de las tinieblas, Joseph Conrad se convirtió en un mito genuino de nuestro tiempo , considera el narrador colombiano Juan Gabriel Vásquez. Foto Wikimedia Commons

“Otros libros que hablan de la cuestión colonial y la desigualdad entre países y culturas tienen contacto con el trabajo de Conrad. Desde Solito, de Javier Zamora, la historia de un niño migrante, hasta Huaco retrato, de Gabriela Wiener, ensayo en contra de los prejuicios de una imagen colonialista y heteropatriarcal del mundo.

Chimal propuso la lectura de novelas como Lord Jim, El agente secreto y Nostromo, así como el libro Tifón y otros cuentos y Una avanzada del progreso como muy buenas puertas de entrada a Conrad .

En torno a recientes críticas contra ese autor, Alberto Chimal pidió ver sus libros de manera más profunda. “En su texto central, El corazón de las tinieblas, los habitantes del Congo no tienen mucha participación, pero no son reducidos a la deshumanización por el autor, el narrador de la novela; lo son porque así los trataban sus colonizadores europeos.

Conrad no celebra la colonización y no es favorable a la deshumanización y la explotación sin freno de estos seres humanos. Esa distinción sí se puede hacer. El racismo no es celebrado en sus libros, aunque puede ser defendido por los personajes. Un autor o autora puede no pensar como sus personajes, porque necesita representar cualquier posibilidad de la experiencia humana, incluso aquellas con las que no esté de acuerdo.

El novelista, quien nació con el nombre de Józef Teodor Konrad Korzeniowski, quedó huérfano a los 12 años y fue acogido por su tío Thaddeus. A los 17, viajó a Italia y enseguida a Marsella. Se hizo marinero en 1875; entonces, conoció y se apasionó por la aventura, los viajes y el mundo marino.

Más tarde aparece con la nacionalidad británica y enrolado en la marina mercante del imperio, en el punto alto de su poderío naval y expansión. Conrad escribió su primera novela, La locura de Almayer, en 1894. Dos años después se casó con Jessie George y se dedicó en exclusiva a la literatura.

El Fondo de Cultura Económica editó una versión ilustrada de El corazón de las tinieblas, con adaptación del historietista estadunidense Peter Kuper, quien sostuvo en el texto introductorio que involucrarse en la narrativa de Conrad lo hizo reflexionar sobre los sucesos en su nación: la corrupción de nuestros cargos más altos, la xenofobia desenfrenada y el racismo dentro y fuera del país .

El ilustrador señaló que “es inquietantemente similar a las transgresiones cometidas en nombre del colonialismo retratadas (…) Conrad también produjo una obra que en su momento despertó la conciencia pública respecto de las atrocidades que se cometieron en el Congo y animó un movimiento de reforma”.

El sello británico Bloomsbury lanzó el volumen Joseph Conrad’s Cultural Legacy: Centennial Essays (Legado cultural de Joseph Conrad: Ensayos del centenario), coordinado por Linda Dryden y Robert Hampson.

El texto reflexiona sobre la perdurable influencia de Conrad en la literatura y la cultura del siglo XXI, a través de críticos y especialistas del autor, así como de figuras del sector artístico y cultural. Abarca la forma en que ha inspirado películas y óperas contemporáneas hasta la pertinencia de sus obras para los conflictos y cuestiones clave actuales.