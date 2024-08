Ha sido una lucha constante por una distribución más democrática, no puede ser que las zonas más pobres y rezagadas seamos las que tenemos que pagar los costos de una situación de estrés hídrico por un modelo irracional, que en las décadas del neoliberalismo privilegió el uso del agua con fines industriales, sin contemplar su recuperación y reincorporación al acuífero , apuntó.

Dijo que el mejor ejemplo de esta situación está en Iztapalapa, donde la empresa Bonafont recibe agua de la sierra de Santa Catarina para hacer un gran negocio en la ciudad, cuando en la demarcación se sufre daños por la extracción y la gente no tiene acceso al recurso”.

El problema de la escasez de agua, señaló, no se generó en un día y si bien se dijo que la desigualdad en el acceso al derecho humano al líquido no es nueva, en los últimos años se ha agravado por la sequía que afectó al país, pero sobre todo, insistió, porque los gobiernos del periodo neoliberal vieron al recurso no como un derecho, sino como una mercancía, un objeto de lucro que podía concesionarse al mejor postor, principalmente a las grandes trasnacionales .

Nada más esclarecedor que esto, agregó que entre 1917 y 1992 se otorgaron al menos 2 mil concesiones de agua en todo el país y en el periodo neoliberal se llegó a más de 564 mil.

La diputada Martha Ávila Ventura afirmó que la próxima legislatura del Congreso capitalino –donde seguirá en funciones al haber obtenido la relección al cargo en la pasada elección, al igual que Valeria–, tendrá mejores condiciones para expedir una nueva ley en materia de derecho al acceso al agua y a su saneamiento, que garantice su adecuada gestión y privilegie su protección jurídica del uso para consumo humano, así como proponer soluciones legislativas en materia de coordinación metropolitana en la materia.