a occisión de Milton Morales es un hecho mayor, no sólo por lo furioso del acto, lo ofensivo por ser policía y para el Estado en general, sino por la profundidad del mensaje, el que no hemos sabido descifrar.

Respecto de la violencia aún no sabemos dónde estamos, qué tan profundo o complejo es el problema, a pesar de las alentadoras cifras del confiable Inegi. Su crecimiento ha sido evidentemente mundial y no está siendo valorada ni comprendida en su letalidad multifacética. Es una pandemia criminal.

La aglomeración de hechos en que vivimos, y que mañana serán irrelevantes, ha desvanecido la atención debida a sucesos que debieran habernos advertido de manera alarmante. No fue así, el homicidio, lejos de ser motivo de serias meditaciones, al otro día del hecho, para el entendimiento común, dejó de existir.

Desapareció borrado por la no muerte de Trump. Importó más el dato de que tronó una fábrica de tequila, que Alito es repulsivo o que la señora Xóchitl sigue intranquila. ¡Todo es una frivolidad, todo es igual, ya nada es trascendente! ¡Pareciera que estuviéramos echándonos la del estribo!

La conclusión de tal ligereza es que estamos ante el riesgo mayor de ya no distinguir ni los colores. Todo es igual. ¡Total!, ya vendrán tiempos mejores.

A Milton lo mató una mano que mostró destreza criminal por razones muy espesas que huelen a venganza y advertencia, a me las debías , pero ese tipo de violencia, la violencia criminal, no es la única ni mayor sombra que debería atemorizarnos. No.

El leviatán que no acabamos de distinguir es la violencia social, la improvisada, espontánea, urbana, distinta de la delincuencia organizada. Es aquella consumada por gente común y corriente, muchos jóvenes, que encontró una forma de vida en la extorsión, amenazas, lesiones, daño, robo menor y hasta el homicidio. Vida fatalista, conformista y resignada, dispuesta a pagar las consecuencias que son cárcel o muerte.

Es un segmento cínico, creciente, de una sociedad indiferente, cruel. Es una sociedad padecedora, enferma contagiosa; pero lo más lamentable es que no advertimos que de tal sociopatología somos nosotros, la gente, sus productores, actores y víctimas simultáneamente.