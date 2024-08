L

a detención de dos de los líderes del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, sacudió las noticias, y es que el pasado 25 de julio Ismael Mario Zambada García, El Mayo, y Joaquín Guzmán López, El Güero, hijo de El Chapo Guzmán, fueron detenidos por la FBI en un aeropuerto del área de El Paso, Texas, de acuerdo con las primeras versiones emitidas en medios de prensa.

Las hipótesis sobre su captura variaron rápidamente. Se mencionó que había sido entregado por el hijo de El Chapo, también que éste lo había secuestrado; que Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, los habría entregado, y finalmente que ambos habían llegado a un pacto de cooperación con las instancias de seguridad estadunidenses; pero además de ello, preocupa la falta de comunicación y coordinación entre los gobiernos, hasta ayer el Ejecutivo mexicano no tenía certeza sobre la situación de El Mayo Zambada, ya que aunque al día siguiente la información oficial refería que la avioneta en la que viajaban los narcotraficantes había salido de Hermosillo, Sonora, ocho días después el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que todavía no se tienen todos los elementos y que se encuentra en espera de los datos que le proporcionarán las instancias estadunidenses.

De lo que sí podemos estar seguros es que estas detenciones se traducen en un claro mensaje para la administración actual y es que en todo el operativo no participó el gobierno mexicano; e incluso, si es que fue pactada o no su entrega, México queda expuesto, ya que a pesar de que durante todo el sexenio se mencionó como narrativa presidencial la reducción de la injerencia de las agencias estadunidenses en nuestro país, éstas al parecer han continuado operando; si no: ¿cómo es que se realizó una captura tan pacífica?

Hasta ahora la versión más plausible es que ambos líderes se entregaron, incluso, en una aparente carta a la opinión publica el abogado de El Mayo asegura que la relación entre las familias de Ismael y Joaquín durante más de 50 años ha sido de impecable respeto, además de que afirma que hace más de cuatro años se iniciaron las pláticas con las autoridades estadunidenses que culminaron con lo sucedido el pasado 25 de julio.

El líder del cártel de Sinaloa es un problema de seguridad nacional y es que podría convertirse en un testigo que brinde información sobre nombres, rutas, casas seguras, cobros, pagos, modus operandi, etcétera. Además de que incluso, aunque suene exagerado, su captura si el gobierno estadunidense se lo propone podría convertirse en una forma de presión hacia nuestro país y quizá redireccionar acciones por parte de las agencias de seguridad del país vecino.