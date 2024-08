Laura Poy y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 2 de agosto de 2024, p. 9

La captura en El Paso, Texas, de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo del encarcelado Joaquín El Chapo Guzmán, es un asunto delicado “para el país (…) yo creo que sí se dan cuenta, y muchos, de que son cosas serias”, puntualizó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.

Una semana después de la detención de Zambada y Guzmán López, señalados como dos de los principales líderes del cártel de Sinaloa, López Obrador declaró que aún espera una respuesta del gobierno de Estados Unidos para conocer toda la información del caso. A los amigos se les tiene paciencia .

Sin embargo, afirmó: nosotros no somos alcahuetes de nadie, representamos al pueblo de México. No somos peleles, no somos títeres de nadie, de ningún gobierno extranjero .

No sé qué están ocultando

Adelantó que si Estados Unidos no quiere dar más información sobre cómo sucedieron los hechos, vamos a decir: no tenemos información porque no quieren, no sé qué están ocultando .

El mandatario exhortó a no creer todas las versiones que circulan sobre cómo se realizó la aprehensión y a evitar especulaciones.