Viernes 2 de agosto de 2024, p. 7

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, hizo tres nuevos nombramientos en el que será su gabinete ampliado. El ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea será coordinador general de Política y Gobierno, mientras la actual secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, estará al frente de la Coordinación General de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social.

A la vez, anunció que Carlos Torres Rosas, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, se mantendrá en su administración con las mismas funciones.

Tras presentar una encuesta de la opinión de los ciudadanos sobre las mañaneras que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, la próxima mandataria confirmó que hará conferencias diarias durante su gestión, pero aún analiza los formatos y horarios.

En conferencia de prensa, la morenista explicó que el área de Presidencia estará integrada por cuatro coordinaciones. En conjunto con las que encabezarán Zaldívar y Ramírez, estarán las de Asesores y de Comunicación Social, cuyos titulares se darán a conocer posteriormente.

En el caso de Zaldívar, destacó que ocupará un cargo que ya existe en este sexenio, además de encargarse de dar seguimiento a las reformas constitucionales que propuso el Ejecutivo federal, en particular la del Poder Judicial de la Federación.

Al tomar el micrófono, el ministro en retiro expresó: es un nombramiento que me honra, me emociona y me compromete. Es para mí un privilegio de vida poder acompañar como parte de su equipo a la primera presidenta de México .

Luego de agradecer la designación, aseveró: trabajaré con tesón y lealtad a México y a la Presidencia . En sus funciones se coordinará con el próximo jefe de la Oficina de la Presidencia, con la secretaria de Gobernación y con la consejera Jurídica de la Presidencia.

En tanto, de Leticia Ramírez, quien fue titular de atención ciudadana al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum apuntó que se dará a la tarea de incorporar varias áreas de la Presidencia, desde logística, pasando por la ayudantía y actividades relacionadas con la atención ciudadana. Ramírez agregó que además contribuirá al contacto con el pueblo y la atención a los ciudadanos .

Del resto de los cargos por definir, destacó el papel de Octavio Romero Oropeza al frente de Pemex, aunque aclaró que aún estamos definiendo quiénes encabezarían Pemex y la CFE .

En su casa de transición, Sheinbaum difundió los resultados de una encuesta organizada por su equipo interno, en la que se indica que 33.1 por ciento de las personas consultadas prefieren que las conferencias presidenciales en su administración se realicen de manera diaria y 25.9 desean que se hagan dos veces por semana.

Respecto a los horarios, 45.1 por ciento prefieren que sean entre 7 y 9 de la mañana; 11.6, de 9 a 11, y 29.3 se inclinaron por que se realicen entre las 20 y 22 horas.