“Jaime López es quien más aparece en el capítulo de Identidad. Y cuando te dije que eso se me hacía un exceso, porque, a pesar de su evidente lucidez, Jaime nada tiene que ver con el jazz, me respondiste que los músicos de jazz no manejaban bien ese tema, que no eran muy duchos en esto de los conceptos…

Mira, lo que vamos descubriendo con las entrevistas que estamos haciendo, es que muchos músicos, sobre todo de mi generación, apenas están empezando a ser conscientes del contexto, de lo que significa esta idea de ir construyendo identidad en todos los sentidos, no solamente musical. Y hablo del contexto en el que ellos pasaron de ser estudiantes a ser grandes maestros como músicos y como académicos. Me queda claro que todos han llevado una velocidad muy rápida como para alcanzar a ver a larga distancia todo este proceso de 1996 para acá. Pero creo que ahora es el momento justo en que comienzan a ser conscientes de todo esto.

Se extraña a Germán Palomares en este capítulo de Identidad.

Es que para Germán no hay una identidad musical de jazz. Dice que falta mucho.

¿Y por qué no apareció diciendo eso?

Porque aparece en otras partes de la serie en las que dice cosas mucho más interesantes. Porque nosotros llegamos a la conclusión de que sí hay una identidad en la música de jazz en México; entonces no vamos a poner a Germán diciendo que no.

Tampoco aparece Roberto Aymes, personaje sustancial en nuestra historia.

No ha habido comunicación con él. Yo lo busqué, le mandé un mensaje, pero no ha habido respuesta. Espero que, antes de que terminemos de editar, nos dé una respuesta. Así ha sido con otros personajes. No es por animadversión, es por una cuestiones de comunicación y de tiempo.

En resumen, De qué se trata de un estupendo programa, aunque limitado en la cobertura de nuestra realidad jazzística, al dejar fuera las múltiples y espectaculares escenas que se desarrollan en el interior de la República. Pero bueno, ya el compañero Lao-Tse decía que un largo viaje comienza con un primer paso.

