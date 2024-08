E

l Museo de Arte y Diseño (MAD), de Nueva York, es uno de los que más destaca la importancia de los artistas negros.

Ahora ofrece un resumen de los pasados 30 años de trabajo de Sonia Clark, con el título We Are Each Other (Somos el uno al otro), síntesis que expresa el fruto de los proyectos comunitarios realizados por los afroestadunidenses en un país donde sigue la discriminación racial.

Mediante una selección de fotografías, grabados y esculturas, la muestra presenta cinco de los proyectos colaborativos a gran escala de Clark. Ella suele trabajar con una amplia gama de materiales y objetos cotidianos con resonancia emocional, como telas de algodón, cabello humano, bancos de escuela y ladrillos.

Con ellos busca que el público confronte los desequilibrios históricos y las injusticias raciales del país a través de la transformación material; a la vez, muestra y honra los legados de la diáspora africana, que comenzó con el comercio de esclavos y su explotación en las plantaciones de algodón y otras actividades.

En los cinco proyectos incluidos en la exposición, Clark enseña cómo el trabajo colectivo ha jugado un papel clave en el desmantelamiento del racismo en Estados Unidos. Así, en el del Libro solidario (2020-24), los participantes expresan su compromiso con un mundo más equitativo al convertir en esculturas libros relacionados con la justicia social y racial.