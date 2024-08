D

icen por ahí que la Organización de Estados Americanos (OEA) no sirve para nada , pero es una lectura equivocada: ¡claro que es útil!, aunque no para lo que supuestamente fue creada en 1948 ( integración, diálogo multilateral, democracia y paz ), porque desde su fundación, Estados Unidos la ideó y convirtió en su instrumento para el férreo control continental y responder y cuidar, exclusivamente, a sus órdenes e intereses. Y abundan ejemplos de ello.

Si a lo largo del tiempo la OEA hubiera actuado como establece su carta fundacional, millones de latinoamericanos habrían evitado golpes de Estado, invasiones, intervenciones, represión, tortura, asesinatos, desapariciones, violación de derechos humanos y mucho más, en el entendido de que en toda América Latina esas barbaridades fueron promovidas, ejecutadas y financiadas por el gobierno estadunidense, sea directamente o por medio de sus títeres, siempre ante los ojos y con el aval de esa respetable organización dedicada a promover la democracia, la paz y los derechos humanos .

Pero hay de golpes a golpes de Estado: para no ir más atrás en la historia, en noviembre de 2019 Estados Unidos y sus hordas autóctonas tumbaron a Evo Morales e impusieron a su marioneta Jeanine Áñez (hoy en la cárcel), y más tardó en concretarse el procedimiento que la OEA en aplaudir y avalar el operativo; lo mismo en Perú (diciembre de 2022), donde defenestraron a Pedro Castillo, presidente constitucional, e instalaron a Dina Boluarte. La ovación de la democrática organización continental – made in USA– se escuchó nítidamente en la Casa Blanca, no así cuando el putsch se lo aplicaron a Hugo Chávez en abril de 2002, pero se les apestó. Eso sí, en 2019, más rápido que una saeta, el impresentable Luis Almagro reconoció al hipercorrupto Juan Guaidó como presidente de Venezuela y avaló la catarata de sanciones que Estados Unidos impuso a esa nación.