Estados Unidos no sólo se ha autodesignado policía del mundo, sino ahora se ha autoproclamado tribunal electoral mundial con facultades de actuación en el universo. Pero, ¿quién lo eligió? ¿en qué leyes fundamenta sus aberrantes excesos? ¿qué lo legitima? ¿a quién sirve?

Estados Unidos no es el juez electoral del mundo, expone

Y a mí, un inculto y simple demócrata balín, me gana y ganará la risa.

2. Ceteris Paribus, la ley es la ley si su aplicación favorece a nuestros intereses; pero la ley no es la ley si su aplicación no nos favorece.

1. Si los partidos políticos de nuestra preferencia (PRI o PAN) obtienen la mayoría calificada es totalmente válido en democracia; pero si el partido político y su alianza que odiamos y aborrecemos (Morena) obtienen la mayoría calificada, definitivamente no es válido en democracia; es una terrible dictadura totalitaria.

Estados Unidos no ha entendido que ya no es la potencia hegemónica que hacía y deshacía a su antojo, ya ni siquiera controla a la nefasta OEA porque ya no logra comprar los vergonzosos votos que gobernantes corruptos le vendieron en 1962 para expulsar a Cuba de esa organización corrupta, satélite, sin credibilidad ni representatividad. Esta es la verdadera democracia estadunidense que pregona, promueve y vende.

Washington antes de censurar, desconocer y calificar procesos electorales ajenos, debería limpiar el propio, pues es el más antidemocrático y corrupto del mundo. Con un millón de dólares que alguien done a las campañas le da la posibilidad comprar al presidente, a los legisladores, a los gobernadores, o quien sirva mejor a sus intereses.

Es un sistema laberíntico y tramposo diseñado para que sólo entren en el escenario circense dos malabaristas.

Estados Unidos no tiene nada que hacer en Venezuela porque los asuntos de esa nación son competencia única y exclusiva de los venezolanos, mientras los ciudadanos que invoquen la intervención de un país extranjero, deben ser repudiados por los patriotas del mismo, censurados y expulsados de cualquier lugar que se presenten.

Gustavo Monterrubio Alfaro

Invitaciones

Asamblea informativa Las reformas del segundo piso de la transformación

A las lectoras y lectores de este diario se les hace una extensiva invitación a una de las asambleas informativas sobre Las reformas del segundo piso de la transformación. La cita es hoy a las 17 horas en el foro Horacio Franco, ubicado en Sur 73 esquina Manuel Gamio, colonia Justo Sierra, alcaldía Iztapalapa.

Militantes organizados por la transformación.

La iglesia de cristo de origen filipino: una mirada antropológica

El Círculo de Reflexión, Buzón Ciudadano A. C., invitan a la reflexión y análisis: La iglesia de cristo de origen filipino: una mirada antropológica, con el antropólogo e historiador Iván Kopylov. La cita es el sábado 3 de agosto a las 12 horas, en el foro del parque del Cartero José Refugio Ménes, de la colonia Postal, cerca del metro Villa de Cortes, atrás del mercado.

El Buzonero youtube

El Buzonero Facebook

Círculo de Reflexión Buzón Ciudadano a. c. X, antes Twiter.

Imelda Beristain, Víctor Flores, Rosa María Almanza, Luciano Aguilar, David Villa, Salvador Munguía, Maru Nieto, Xóchitl Sala

Presentación de libro de poesía

El Centro Cultural Independiente Sarah Tisdall (CECISATI) invita a la presentación de libro de poesía: Los Mil y un Haikus, viernes 2 de agosto a las 12 horas, en Leandro Valle 14, Centro, CDMX Arturo Reyes