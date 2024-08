Ap, Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 2 de agosto de 2024, p. 28

Beirut. El líder del partido-milicia chiíta libanés Hezbollah, Hassan Nasralá, advirtió ayer que su grupo entró en una nueva fase en su enfrentamiento contra Israel, tras el asesinato de su comandante militar Fuad Shukrun, al tiempo que el ejército israelí reivindicó la operación militar que lo eliminó.

El enemigo, y los que están detrás del enemigo, deben atenerse a que sea inevitable una respuesta nuestra , dijo el jefe de Hezbollah durante su discurso en el funeral de Fuad Shukrun.

Nasralá afirmó que la ofensiva en el suburbio de Beirut, Líbano, una zona residencial superpoblada que es un bastión de Hezbollah, es una agresión y no sólo un asesinato .

También dijo que países no identificados habían pedido a su grupo que tomara represalias de una manera aceptable , o que no tomara medidas, pero afirmó que sería imposible que el grupo no respondiera.