Periódico La Jornada

Viernes 2 de agosto de 2024, p. 26

Nueva York., Una corte de apelaciones de Nueva York negó ayer la solicitud de Donald Trump de eliminar la orden mordaza en el caso penal en que se le acusa de haber pagado para ocultar información perjudicial, al rechazar el argumento del ex presidente republicano de que su condena, emitida en mayo, constituye un cambio de circunstancias que justifica el retiro de las restricciones.

Un panel de cinco jueces de la corte intermedia de apelaciones del estado decidió que el juez que presidió el juicio, Juan M. Merchan, estuvo en lo correcto al extender partes de la orden mordaza hasta que Trump sea sentenciado, escribiendo que la justa administración de justicia necesariamente incluye la sentencia .

La decisión se tomó un día después de que los abogados de Trump intentaron presentar documentos en que se solicita a la corte de apelaciones que levante de inmediato la orden mordaza. Dado que la decisión era inminente, la corte rechazó la presentación de documentos, en que se calificó a las restricciones como un obstáculo inconstitucional y que interfiere con la elección a la libertad de expresión de Trump.

Kamala Harris vs delincuente convicto