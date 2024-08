Néstor Jiménez

Viernes 2 de agosto de 2024

La Organización de los Estados Americanos (OEA) en general, desde hace años, y particularmente con Cuba en su momento, ha tenido un papel más de intervencionismo que de coordinación de los países en el continente americano, sostuvo la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Tras las primeras posturas que expresó la OEA, la cual denunció de una presunta manipulación en los resultados electorales en el país sudamericanos, y convocó a una reunión a sus integrantes para analizar la situación en ese país, Sheinbaum Pardo recordó que el organismo reprochó que no se hubiera aprobado un llamado a Venezuela.

Ante ello, enfatizó que coincide con la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien esta semana condenó el injerencismo de esa organización continental.