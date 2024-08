–No, en el caso de nosotros no es ese nuestro propósito. La verdad, que pensamos que se puede resolver en Venezuela con la participación de los órganos electorales, de conformidad con la Constitución, las leyes de ese país, las autoridades electorales. Esa es nuestra postura. Y que no haya injerencismo.

En torno a la llamada que sostendría por la tarde con Petro y Lula, adelantó que se daría para platicar sobre las posturas que se tienen en el caso de Venezuela. Nosotros hemos actuado con prudencia para no meternos en un asunto que corresponde fundamentalmente a los venezolanos .

La posición de su gobierno, subrayó, es que se favorezcan cuatro garantías: que no haya violencia, respetar la voluntad del pueblo venezolano, presentar las pruebas y actas del resultado electoral, y que se ponga un alto a la injerencia de actores que responden a los grupos de la hegemonía internacional.

Prisa sin razón

Criticó la posición que ha mantenido en torno a este conflicto el secretario general de la OEA, Luis Almagro. La elección fue el domingo y el martes ya declara que habían sido fraudulentas las elecciones, y que no había ganado un candidato, sino había ganado otro, sin tener pruebas de nada. Además, sin las facultades legales, no sólo por ser un organismo externo, que no tiene que ver con Venezuela, sino porque ¿con qué facultad se erige como juez electoral? Eso, en vez de ayudar a resolver diferencias, las agrava. Hay que esperar a que se tengan los resultados.

Enfatizó que la OEA no ayuda ni actúa con prudencia. Y por ello México decidió no ser parte de la sesión citada en el organismo el miércoles, en la que fracasó el intento de alcanzar una mayoría de los países miembros para presionar a las autoridades de Venezuela a publicar de inmediato los resultados de las elecciones.

La OEA parece un apéndice de gobiernos hegemónicos o gobiernos conservadores de derecha, autoritarios, en realidad antidemocráticos , enfatizó el tabasqueño.

Refirió que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, planteó que entregarán las actas y pidió que el Consejo Nacional Electoral convoque a los candidatos y partidos a entregar todas las pruebas.

Él reconoce que no tiene todas las actas porque se sostiene, y eso hay que probarlo, que hubo una intromisión cibernética para tumbar el sistema de cómputo .