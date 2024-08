Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 2 de agosto de 2024, p. 29

San Cristóbal de Las Casas, Chis., El capitán Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), difundió ayer un comunicado titulado ¿Recomenzamos?

“Sí, el viento y la montaña parecen conocerse desde hace tiempo. Podría decirles la fecha exacta, pero no viene al caso… o cosa, según. Puede que no se entienda esa firme pero aparente resignación o resistencia: la montaña en soportar uno y otro zarpazo; el viento en su aparente replegarse, darse por vencido para regresar luego. Siempre lo mismo, siempre diferente”, escribió.