Ayala Blanco señaló que la selección del centenar de filmes es totalmente personal. No trato de imponérsela a nadie . Las películas en cuestión tienen algún valor sintomático . De hecho, ésta es la idea: recuperar, incluso, películas ínfimas y saber que tienen algún valor representativo. Mi convicción es que los mejores temas se tratan de una manera totalmente superficial, sin embargo, nos tocan. Una ventaja de mi abecedario es que no me importa si las películas tienen o no, éxito, si se distribuyeron profusamente, en dónde y a través de qué soportes. Tampoco me importa si tuvo una enorme resonancia o nadie lo conoció, sino que son fenómenos que tienen un significado en sí mismo .

De acuerdo con Armando Casas, presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, no es posible estudiar al cine mexicano sin remitirse a los libros de Ayala Blanco. Me resulta emocionante encontrar tal cantidad de películas de las cuales uno no tenía ni idea que existían, pero que están consignadas gracias a Jorge . Además, están en peligro de desaparecer para siempre porque no tienen forma de conservarse a través del celuloide .

Para el periodista Jorge Caballero, el autor “se apropió/rescató la actividad de la crítica de Villaurrutia, Luz Alba, Poncho Kings, Martín Luis Guzmán, Efraín Huerta, Francisco Pina y Jaime Torres Bodet, para condensarlos en el crisol crítico llamado Jorge Ayala Blanco, un agujero en el tiempo para regresar al irreductible camino de Abecedario del cine mexicano”.

“A veces creo que este ingeniero químico del Instituto Politécnico Nacional inventó un dispositivo que conecta su cerebro a una computadora, o que es una especie de vampiro metamorfoseado que se alimenta de audiovisual, alguien que mutó de Homo sapiens a ser el primer Homo videns”, especuló el reportero de La Jornada.

La investigadora Adriana Bellamy hizo énfasis en la resiliencia del propio autor con una obra continuada a lo largo de más de 60 años.