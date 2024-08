Los 10 temas de Early Daze en estricto orden son: Dance Dance Dance, Come On Baby Let’s Go Downstairs, Winterlong, Everybody’s Alone, Wonderin, Cinnamon Girl, Look at All The Things, Helpless, Birds y Down By The River.

De los 10 temas que se incluyen en Early Daze, casi todas estas canciones aparecerían en diferentes versiones en muchos lugares distintos: hay primeras versiones de Winterlong; Dance Dance Dance y Downtown (se publicaron en el álbum debut de Crazy Horse de 1971); el country Wonderin, que lanzó hasta Everybody’s Rockin en 1983, con un cierto saborcito de rockabilly. También incluye diferentes mezclas y/o versiones de Nowhere, Cinnamon Girl y Down By The River, junto con las primeras versiones de Birds (grabación alternativa que después apareció en la placa After the Gold Rush). Concluyendo el disco, incluye una versión de Look at All The Things, escrita y cantada por el enormemente guitarrista y cantante de Crazy Horse, Danny Whitten, quien murió de una sobredosis de drogas en 1972 y tristemente, por cierto, inspiró el oscuro álbum de Young, Tonight’s The Night.

Regreso a la plataforma sueca

Otra de las cosas buenas que trajo el estreno de Early Daze, es que se podrá escuchar en Spotify, pues Neil Young, el pasado mes de marzo, anunció el regreso de la totalidad de su obra musical en la famosa plataforma sueca.

Como se recordará, en 2022, Neil Young anunció el retiro de su catálogo porque la plataforma tenía en exclusiva el contenido del podcast The Joe Rogan Experience, realizado por el artemarcialista y cómico Joe Rogan. Donde el presentador, conocido por su incorrección política, hace entrevistas a diferentes personalidades, y que llegó en exclusiva a Spotify en 2020 y se ha convertido en la transmisión por Internet más escuchada, pese a su conocida reputación de propagar teorías conspirativas.

En aquel entonces, sin ahondar entre las diferencias entre ambos Young únicamente señaló a Spotify que el contenido de Rogan desinformaba a la gente , principalmente por cuestiones que tenían que ver con la emergencia sanitaria mundial por el covid en ese momento por eso tomó la determinación de no proporcionarle sus canciones al influyente servicio de streaming.